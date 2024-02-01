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На мій погляд Третя світова війна уже розпочалася - Лубінець

На мій погляд Третя світова війна уже розпочалася - Лубінець

Київ • УНН

 • 25495 перегляди

Український омбудсмен висловив думку, що Третя світова війна вже почалася, і демократичні країни, такі як Україна, борються проти авторитарних режимів, які підтримують російське вторгнення.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що на його думку Третя світова війна уже розпочалася. Про це омбудсмен розповів в інтервʼю "Голосу Америки", передає УНН.

"Третя світова війна вже розпочалася. З одного боку, країни, які воюють проти України. Це країни диктаторських режимів: росія, білорусь, Іран, Північна Корея та країни, які свідомо допомагають рф уникнути санкцій, чи купують у великих об'ємах російську нафту і газ. З іншого боку - це країни демократичного вибору: Україна і всі, хто нам допомагає", - зауважив Лубінець.

За його словами, те, що відбувається в Ізраїлі - продовження війни проти України.

"Агресори - ті самі. Терористів навчали ПВК "Вагнер", зброю поставляє Іран. Північна Корея вже напряму продає ракети- у нас є офіційно зафіксовані факти, коли відбувся обстріл Харкова.

Яка реакція з боку світу? Знову глибоке занепокоєння? Знову заспокоєння себе, що ми не можемо нічого зробити? Шукайте нові підходи. Ми, українці, продовжимо воювати за себе і за вас. Ви коли нам допомагаєте, ви допомагаєте й собі. Бо поки росіяни і решта воюють у нас — вони зайняті нашої армією. А коли, не дай Боже, це закінчиться, вони підуть далі", - резюмував він.

Зеленський: якби Китай об'єднався з росією – почалася б світова війна20.02.23, 14:55 • 452060 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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