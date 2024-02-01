На мой взгляд Третья мировая война уже началась - Лубинец

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что по его мнению Третья мировая война уже началась. Об этом омбудсмен рассказал в интервью "Голосу Америки", передает УНН.

"Третья мировая война уже началась. С одной стороны, страны, которые воюют против Украины. Это страны диктаторских режимов: россия, беларусь, Иран, Северная Корея и страны, которые сознательно помогают рф избежать санкций, или покупают в больших объемах российскую нефть и газ. С другой стороны - это страны демократического выбора: Украина и все, кто нам помогает", - отметил Лубинец.

По его словам, то, что происходит в Израиле - продолжение войны против Украины.

"Агрессоры - те же самые. Террористов обучали ЧВК "Вагнер", оружие поставляет Иран. Северная Корея уже напрямую продает ракеты - у нас есть официально зафиксированные факты, когда произошел обстрел Харькова.

Какая реакция со стороны мира? Опять глубокое беспокойство? Опять успокоение себя, что мы не можем ничего сделать? Ищите новые подходы. Мы, украинцы, продолжим воевать за себя и за вас. Вы когда нам помогаете, вы помогаете и себе. Потому что пока россияне и остальные воюют у нас - они заняты нашей армией. А когда, не дай Бог, это закончится, они пойдут дальше", - резюмировал он.

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