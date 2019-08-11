На масових гуляннях після мітингу в Москві затримали майже 250 осіб — ЗМІ

КИЇВ. 11 серпня. УНН. У центрі Москви ОМОН і поліція затримали майже 250 осіб на масових гуляннях, які почалися після мітингу на проспекті Сахарова 10 серпня. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Ехо Москви".