На масових гуляннях після мітингу в Москві затримали майже 250 осіб — ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. У центрі Москви ОМОН і поліція затримали майже 250 осіб на масових гуляннях, які почалися після мітингу на проспекті Сахарова 10 серпня. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Ехо Москви".
Зазначено, що багатьох людей силовики затримали неподалік від будівлі адміністрації президента. Туди групи мітингувальників прийшли після закінчення акції на Сахарова. Біля пам'ятника героям Плевни зібралися сотні людей. ОМОН і поліція, зокрема, хапали учасників прогулянки на вулицях Маросейка, Солянка та Забеліна, в Луб'янському проїзді й Іллінському сквері.
Як зазначило видання, 10 серпня відбулася найбільша акція протесту за 8 років.
Раніше УНН повідомляв, що в Москві на мітинг зібралися понад 47 тис. осіб.
Також раніше повідомлялося про 225 затриманих в Москві і 352 затриманих в інших містах Російської Федерації.
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Нагадаємо, у Москві на проспекті Сахарова проходив узгоджений мітинг з вимогою звільнити політичних в'язнів і допустити до виборів незалежних кандидатів в Московську міську думу й тінші органи влади.
Після мітингу почалися "гуляння" Москвою, під час яких колишні учасники узгодженого мітингу ходили Москвою великими групами і вигукували політичні гасла. Поліція РФ почала затримувати тих, хто гуляє російською столицею.