На массовых гуляниях после митинга в Москве задержали почти 250 человек – СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В центре Москвы ОМОН и полиция задержали почти 250 человек на массовых гуляниях, которые начались после митинга на проспекте Сахарова 10 августа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Эхо Москвы".
Отмечено, что многих людей силовики задержали неподалеку от здания администрации президента. Туда группы митингующих пришли после окончания акции на Сахарова. Возле памятника героям Плевны собрались сотни человек. ОМОН и полиция, в частности, хватали участников прогулки на улицах Маросейка, Солянка и Забелина, в Лубянском проезде и Ильинском сквере.
Как отметило издание, 10 августа состоялась крупнейшая акция протеста за 8 лет.
Ранее УНН сообщал, что в Москве на митинг собрались более 47 тыс. человек.
Также ранее сообщалось о 225 задержанных в Москве и 352 задержанных в других городах Российской Федерации.
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Напомним, в Москве на проспекте Сахарова проходил согласованный митинг с требованием освободить политических заключенных и допустить к выборам независимых кандидатов в Московскую городскую думу и другие органы власти.
После митинга начались "гуляния" Москвой, во время которых бывшие участники согласованного митинга ходили Москвой большими группами и выкрикивали политические лозунги. Полиция РФ начала задерживать тех, кто гуляет по российской столице.