На Львівщині викрили схему постачання неякісного вугілля до закладів освіти на понад 2 млн грн
Київ • УНН
Мер міста та посадовці організували схему постачання 214 тонн неякісного палива до 11 закладів освіти. Збитки бюджету склали майже 2,3 млн гривень.
У Львівській області правоохоронці викрили схему постачання неякісного вугілля до дитячих навчальних закладів. За даними слідства, до освітніх установ доставили 214 тонн вугілля, яке не відповідало умовам контракту. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
Деталі
За даними слідства, у вересні 2025 року заступник директора приватного підприємства домовився з міським головою одного з міст Львівщини про отримання переваг під час укладення договору на постачання вугілля. До реалізації схеми також залучили підлеглу посадовиці.
У жовтні 2025 року тимчасова виконувачка обов’язків начальниці відділу освіти забезпечила підписання відповідного договору.
Надалі постачальник поставив до навчальних закладів вугілля гіршої якості, ніж було передбачено умовами контракту. При цьому документи, що мали підтверджувати якість палива, були відсутні. Попри це, накладні підписали, а підрядник отримав майже 2,3 млн грн бюджетних коштів.
У результаті неякісне вугілля було доставлено до 11 закладів освіти, підпорядкованих міській раді.
Крім того, слідство встановило, що міський голова організувала механізм отримання так званих "відкатів" від підлеглих. Зокрема, задокументовано отримання 4 700 грн від фінансистки міськради за преміювання.
Під час обшуків у посадовиці вилучили понад 637 тис. грн, 3 тис. злотих, 1,3 тис. доларів, а також документи та чорнові записи. Наразі прокурори Львівської обласної прокуратури повідомили про підозру всім учасникам схеми.
Міському голові інкримінують зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди. Тимчасовій виконувачці обов’язків начальниці відділу освіти – зловживання службовим становищем. Заступнику директора підприємства – заволодіння чужим майном через зловживання службовим становищем.
Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми. Також вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів та їхнього відсторонення від посад.
