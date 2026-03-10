Во Львовской области разоблачили схему поставки некачественного угля в учебные заведения на более чем 2 млн грн
Киев • УНН
Мэр города и должностные лица организовали схему поставки 214 тонн некачественного топлива в 11 учебных заведений. Ущерб бюджету составил почти 2,3 млн гривен.
Во Львовской области правоохранители разоблачили схему поставки некачественного угля в детские учебные заведения. По данным следствия, в образовательные учреждения доставили 214 тонн угля, который не соответствовал условиям контракта. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
По данным следствия, в сентябре 2025 года заместитель директора частного предприятия договорился с мэром одного из городов Львовщины о получении преимуществ при заключении договора на поставку угля. К реализации схемы также привлекли подчиненную должностного лица.
В октябре 2025 года временно исполняющая обязанности начальницы отдела образования обеспечила подписание соответствующего договора.
В дальнейшем поставщик поставил в учебные заведения уголь худшего качества, чем было предусмотрено условиями контракта. При этом документы, которые должны были подтверждать качество топлива, отсутствовали. Несмотря на это, накладные подписали, а подрядчик получил почти 2,3 млн грн бюджетных средств.
В результате некачественный уголь был доставлен в 11 учебных заведений, подчиненных городскому совету.
Кроме того, следствие установило, что мэр организовала механизм получения так называемых "откатов" от подчиненных. В частности, задокументировано получение 4 700 грн от финансистки горсовета за премирование.
Во время обысков у должностного лица изъяли более 637 тыс. грн, 3 тыс. злотых, 1,3 тыс. долларов, а также документы и черновые записи. В настоящее время прокуроры Львовской областной прокуратуры сообщили о подозрении всем участникам схемы.
Мэру инкриминируют злоупотребление служебным положением и получение неправомерной выгоды. Временно исполняющей обязанности начальницы отдела образования – злоупотребление служебным положением. Заместителю директора предприятия – завладение чужим имуществом через злоупотребление служебным положением.
Следственные действия продолжаются. Правоохранители устанавливают других возможных участников схемы. Также решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения и их отстранении от должностей.
