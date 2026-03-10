Во Львовской области разоблачили схему поставки некачественного угля в учебные заведения на более чем 2 млн грн

Эксклюзив

Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады

Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств

Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция

НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии

Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски

В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием

Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки

МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов

