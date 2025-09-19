На Львівщині шість громад розробляють політики рівності, різноманіття та інклюзії
Київ • УНН
6 громад у Львівській області розробляють політики рівності, різноманіття та інклюзії.
18 представників із шести громад Львівщини пройшли навчання в межах грантового проєкту "Розробка політик різноманіття, рівності та інклюзії у малих громадах Львівщини". Проєкт реалізується Благодійним фондом "МХП-Громаді" за підтримки ІСАР Єднання та фінансової допомоги Європейського Союзу, пише УНН.
Дводенний тренінг для представників органів місцевого самоврядування та молодіжних рад Львівської області відбувся у Львові. Учасники працювали над розробкою місцевих політик DEI (Diversity, Equity, Inclusion - різноманіття, рівність, інклюзія).
Метою тренінгу було надання учасникам знань і практичних інструментів для інтеграції принципів рівності та інклюзії у діяльність місцевих громад. Програма включала інтерактивні заняття, аналіз реальних кейсів і обговорення актуальних викликів, з якими стикаються громади. Особливу увагу приділили діалогу між молоддю та представниками влади для створення ефективних і сталих політик.
"Було круто, що ми працювали не лише з теорією, а й із реальними ситуаціями з громад. Це допомогло зрозуміти, як принципи рівності та інклюзії можна впровадити вдома, у нашому місті чи селі. Для мене особисто цінним стало те, що нас слухають і ми можемо впливати на рішення", - поділилася враженнями Юлія Мішковська, учасниця з Жовківської громади.
Захід став першим етапом масштабного проєкту. Учасники отримають менторську підтримку для розробки та впровадження конкретних документів і ініціатив, які сприятимуть інклюзивності та відповідності європейським стандартам. Наступним кроком стане проведення аудитів безбар’єрності у громадах, що допоможе виявити та усунути перешкоди для забезпечення рівного доступу до послуг і можливостей.
"Створення інклюзивних практик на рівні громад - це не лише вимога часу, а й міцний фундамент для сталого розвитку України. Ми переконані, що залучення молоді до формування політик DEI стане запорукою більшої відкритості, прозорості та довіри до місцевої влади, а отже - сильніших і згуртованіших громад", - зазначає Олександр Пахолюк, директор Благодійного Фонду "МХП-Громаді".
Грантовий проєкт "Розробка політик різноманіття, рівності та інклюзії (DEI) у малих громадах Львівщини" реалізується Благодійним фондом "МХП-Громаді" у межах проєкту "Єднання для громади", що реалізується ІСАР Єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Проєкт спрямований на створення умов для інклюзивного розвитку громад, що відповідають європейським стандартам рівності та прозорості.