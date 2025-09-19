$41.250.05
На Львівщині шість громад розробляють політики рівності, різноманіття та інклюзії

Київ • УНН

6 громад у Львівській області розробляють політики рівності, різноманіття та інклюзії.

На Львівщині шість громад розробляють політики рівності, різноманіття та інклюзії

18 представників із шести громад Львівщини пройшли навчання в межах грантового проєкту "Розробка політик різноманіття, рівності та інклюзії у малих громадах Львівщини". Проєкт реалізується Благодійним фондом "МХП-Громаді" за підтримки ІСАР Єднання та фінансової допомоги Європейського Союзу, пише УНН.

Дводенний тренінг для представників органів місцевого самоврядування та молодіжних рад Львівської області відбувся у Львові. Учасники працювали над розробкою місцевих політик DEI (Diversity, Equity, Inclusion - різноманіття, рівність, інклюзія).  

Метою тренінгу було надання учасникам знань і практичних інструментів для інтеграції принципів рівності та інклюзії у діяльність місцевих громад. Програма включала інтерактивні заняття, аналіз реальних кейсів і обговорення актуальних викликів, з якими стикаються громади. Особливу увагу приділили діалогу між молоддю та представниками влади для створення ефективних і сталих політик.  

"Було круто, що ми працювали не лише з теорією, а й із реальними ситуаціями з громад. Це допомогло зрозуміти, як принципи рівності та інклюзії можна впровадити вдома, у нашому місті чи селі. Для мене особисто цінним стало те, що нас слухають і ми можемо впливати на рішення", - поділилася враженнями Юлія Мішковська, учасниця з Жовківської громади.  

Захід став першим етапом масштабного проєкту. Учасники отримають менторську підтримку для розробки та впровадження конкретних документів і ініціатив, які сприятимуть інклюзивності та відповідності європейським стандартам. Наступним кроком стане проведення аудитів безбар’єрності у громадах, що допоможе виявити та усунути перешкоди для забезпечення рівного доступу до послуг і можливостей.  

"Створення інклюзивних практик на рівні громад - це не лише вимога часу, а й міцний фундамент для сталого розвитку України. Ми переконані, що залучення молоді до формування політик DEI стане запорукою більшої відкритості, прозорості та довіри до місцевої влади, а отже - сильніших і згуртованіших громад", - зазначає Олександр Пахолюк, директор Благодійного Фонду "МХП-Громаді".  

Грантовий проєкт "Розробка політик різноманіття, рівності та інклюзії (DEI) у малих громадах Львівщини" реалізується Благодійним фондом "МХП-Громаді" у межах проєкту "Єднання для громади", що реалізується ІСАР Єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Проєкт спрямований на створення умов для інклюзивного розвитку громад, що відповідають європейським стандартам рівності та прозорості.

Лілія Подоляк

Суспільство