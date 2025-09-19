Во Львовской области шесть громад разрабатывают политики равенства, разнообразия и инклюзии
Киев • УНН
6 громад во Львовской области разрабатывают политики равенства, разнообразия и инклюзии.
18 представителей из шести громад Львовской области прошли обучение в рамках грантового проекта "Разработка политик разнообразия, равенства и инклюзии в малых громадах Львовской области". Проект реализуется Благотворительным фондом "МХП-Громаді" при поддержке "ІСАР Єднання" и финансовой помощи Европейского Союза, пишет УНН.
Двухдневный тренинг для представителей органов местного самоуправления и молодежных советов Львовской области состоялся во Львове. Участники работали над разработкой местных политик DEI (Diversity, Equity, Inclusion - разнообразие, равенство, инклюзия).
Целью тренинга было предоставление участникам знаний и практических инструментов для интеграции принципов равенства и инклюзии в деятельность местных громад. Программа включала интерактивные занятия, анализ реальных кейсов и обсуждение актуальных вызовов, с которыми сталкиваются громады. Особое внимание уделили диалогу между молодежью и представителями власти для создания эффективных и устойчивых политик.
"Было круто, что мы работали не только с теорией, но и с реальными ситуациями из громад. Это помогло понять, как принципы равенства и инклюзии можно внедрить дома, в нашем городе или селе. Для меня лично ценным стало то, что нас слушают и мы можем влиять на решения", - поделилась впечатлениями Юлия Мишковская, участница из Жовковской громады.
Мероприятие стало первым этапом масштабного проекта. Участники получат менторскую поддержку для разработки и внедрения конкретных документов и инициатив, которые будут способствовать инклюзивности и соответствию европейским стандартам. Следующим шагом станет проведение аудитов безбарьерности в громадах, что поможет выявить и устранить препятствия для обеспечения равного доступа к услугам и возможностям.
"Создание инклюзивных практик на уровне громад - это не только требование времени, но и прочный фундамент для устойчивого развития Украины. Мы убеждены, что привлечение молодежи к формированию политик DEI станет залогом большей открытости, прозрачности и доверия к местной власти, а значит - более сильных и сплоченных громад", - отмечает Александр Пахолюк, директор Благотворительного Фонда "МХП-Громаді".
Грантовый проект "Разработка политик разнообразия, равенства и инклюзии (DEI) в малых громадах Львовской области" реализуется Благотворительным фондом "МХП-Громаді" в рамках проекта "Єднання для громади", реализуемого "ІСАР Єднання" при финансовой поддержке Европейского Союза. Проект направлен на создание условий для инклюзивного развития общин, соответствующих европейским стандартам равенства и прозрачности.