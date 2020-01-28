На Львівщині автівка наїхала на чоловіка, він помер у лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. На Львівщині водій автомобілем ВАЗ-2104 наїхав на 61-річного пішохода, останній отримав тяжкі травми, від яких помер у лікарні. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Львівській області.
"Дорожньо-транспортна пригода сталась 27 січня близько 20:00 на автодорозі "Львів-Самбір-Ужгород" в одному з сіл Старосамбірського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля ВАЗ-2104, 34-річний місцевий мешканець, скоїв наїзд на іншого жителя села – пішохода віком 61 рік", - сказано у повідомленні.
Внаслідок наїзду чоловік отримав тяжкі травми, був госпіталізований та, незважаючи на зусилля медиків, помер у лікарні.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Поліцейські встановлюють обставини події.
Нагадаємо, на Львівщині внаслідок зіткнення автомобілів BMW та Audi травмувалося четверо людей.