На Львівщині внаслідок зіткнення двох іномарок травмувалися четверо людей
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. На Львівщині внаслідок зіткнення автомобілів BMW та Audi травмувалося четверо людей. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Львівській області.
"Дорожньо-транспортна пригода сталась сьогодні, 28 січня, близько 00:30 на автодорозі "Львів-Краковець" у Яворівському районі. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись автомобілі BMW, яким керував 51-річний житель Івано-Франківська та Audi під керуванням 54-річного львів’янина", - сказано у повідомленні.
Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримали четверо осіб – водії транспортних засобів, а також двоє пасажирів BMW - мешканки Івано-Франківська віком 50 та 74 роки.
Поліцейські встановлюють обставини автозіткнення, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, внаслідок ДТП у Харківській області загинув чоловік, який перебігав дорогу.