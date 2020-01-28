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Во Львовской области в результате столкновения двух иномарок травмировались четыре человека

Киев • УНН

 • 9284 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Во Львовской области в результате столкновения автомобилей BMW и Audi травмировались четыре человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП во Львовской области.

Во Львовской области в результате столкновения двух иномарок травмировались четыре человека

"Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 28 января, около 00:30 на автодороге "Львов-Краковец" в Яворовском районе. Как предварительно установили правоохранители, столкнулись автомобили BMW, которым управлял 51-летний житель Ивано-Франковска и Audi под управлением 54- летнего львовянина", - говорится в сообщении.

В результате столкновения телесные повреждения получили четыре человека - водители транспортных средств, а также двое пассажиров BMW - жительницы Ивано-Франковска возрасте 50 и 74 года.

Полицейские устанавливают обстоятельства столкновения автомобилей, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в результате ДТП в Харьковской области погиб человек, который перебегал дорогу.

Украинские Национальные Новости

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