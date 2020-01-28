На Харківщини чоловік спричинив смертельне ДТП перебігаючи дорогу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Внаслідок ДТП у Харківській області загинув чоловік, що перебігав дорогу. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
“На місці поліцейські встановили, що 42-річний водій „KIA“ допустив наїзд на пішохода, який перебігав дорогу в невстановленому місці. 64-річний чоловік отримав травми, несумісні з життям”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що аварія сталася 27 січня близько 18:00 на трасі Харків-Сімферополь при в’їзді у місто Мерефа.
Інформація зареєстрована у Єдиному обліку Харківського відділу поліції, вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.
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Нагадаємо, на Київщині за вихідні сталося 20 ДТП, є загиблі.