З'явилося відео масштабної ДТП на Одещині за участі 11 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Неподалік Дачного через несприятливі погодні умови (мокре покриття та погана видимість через туман) один за одним зіштовхнулися 11 транспортних засобів, серед яких легкові автомобілі, вантажівки та маршрутний автобус сполученням "Одеса-Київ". Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області, інформує УНН.
За попередньою інформацією, загинув водій автобуса, ще двоє людей – госпіталізовані: одна з пасажирок автобуса та водій "Skoda".
Зазначається, що зараз на місці аварії працюють правоохоронці. Вони встановлюють всі обставини події та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Нагадаємо, на Одещині сталася масштабна ДТП: 11 автомобілів зіткнулися через густий туман - є загиблий. Пізніше неподалік від цієї ДТП сталася ще одна пригода зі смертельними наслідками.