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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

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З'явилося відео масштабної ДТП на Одещині за участі 11 автомобілів

Київ • УНН

 • 27834 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Неподалік Дачного через несприятливі погодні умови (мокре покриття та погана видимість через туман) один за одним зіштовхнулися 11 транспортних засобів, серед яких легкові автомобілі, вантажівки та маршрутний автобус сполученням "Одеса-Київ". Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області, інформує УНН.

З'явилося відео масштабної ДТП на Одещині за участі 11 автомобілів

За попередньою інформацією, загинув водій автобуса, ще двоє людей – госпіталізовані: одна з пасажирок автобуса та водій "Skoda".

Зазначається, що зараз на місці аварії працюють правоохоронці. Вони встановлюють всі обставини події та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 

Нагадаємо, на Одещині сталася масштабна ДТП: 11 автомобілів зіткнулися через густий туман - є загиблий. Пізніше неподалік від цієї ДТП сталася ще одна пригода зі смертельними наслідками.

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