Появилось видео масштабного ДТП в Одесской области с участием 11 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Неподалеку дачного за неблагоприятных погодных условий (мокрое покрытие и плохая видимость из-за тумана) друг за другом столкнулись 11 транспортных средств, среди которых легковые автомобили, грузовики и маршрутный автобус сообщением "Одесса-Киев". Об этом сообщает пресс служба ГУНП в Одесской области, передает УНН.
По предварительной информации, погиб водитель автобуса, еще два человека - госпитализированы: одна из пассажирок автобуса и водитель "Skoda".
Отмечается, что сейчас на месте аварии работают правоохранители. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, в Одесской области произошло масштабное ДТП: 11 автомобилей столкнулись из-за густого тумана - есть погибший. Позже неподалеку от этого ДТП произошло еще одно происшествие с летальным исходом.