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На Одещині через негоду сталася ще одна ДТП зі смертельними наслідками

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 січня. УНН. В Одесі через непогоду сталася ДТП за участю легковика та вантажівки, загинула 81-річна пасажирка. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.

На Одещині через негоду сталася ще одна ДТП зі смертельними наслідками

“Несприятливі погодні умови призвели до ще однієї аварії зі смертельними наслідками на трасі “Одеса-Київ”, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що водій Renault не впорався з керуванням та зіштовхнувся з вантажівкою, що рухалася у попутному напрямку.

“В результаті аварії загинула 81-річна пасажирка легковика. Зараз там працюють поліцейські. Встановлюються обставини події та вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН раніше, на трасі “Одеса-Київ” через несприятливі умови зіштовхнулися одинадцять транспортних засобів, є загиблий і травмовані.

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