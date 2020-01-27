На Одещині через негоду сталася ще одна ДТП зі смертельними наслідками
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. В Одесі через непогоду сталася ДТП за участю легковика та вантажівки, загинула 81-річна пасажирка. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.
“Несприятливі погодні умови призвели до ще однієї аварії зі смертельними наслідками на трасі “Одеса-Київ”, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що водій Renault не впорався з керуванням та зіштовхнувся з вантажівкою, що рухалася у попутному напрямку.
“В результаті аварії загинула 81-річна пасажирка легковика. Зараз там працюють поліцейські. Встановлюються обставини події та вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань”, — йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН раніше, на трасі “Одеса-Київ” через несприятливі умови зіштовхнулися одинадцять транспортних засобів, є загиблий і травмовані.