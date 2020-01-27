Масштабна ДТП на Одещині: 11 автомобілів зіткнулися через густий туман - є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. На трасі "Одеса-Київ" через несприятливі умови зіштовхнулися одинадцять транспортних засобів, є загиблий і травмовані. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.
"Неподалік Дачного через несприятливі погодні умови (мокре покриття та погана видимість через туман) один за одним зіштовхнулися 11 транспортних засобів, серед яких легкові автомобілі, вантажівки та маршрутний автобус сполученням "Одеса-Київ". За попередньою інформацією, загинув водій автобуса, ще двоє людей – госпіталізовані: одна з пасажирок автобуса та водій Skoda", - йдеться у повідомленні.
Наразі на місці аварії працюють правоохоронці. Вони встановлюють всі обставини події та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Нагадаємо, за інформацією патрульної поліції, у Києві за суботу та неділю, 25-26 січня, сталося 186 дорожньо-транспортних пригод.