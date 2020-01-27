Масштабное ДТП в Одесской области: 11 автомобилей столкнулись из-за густого тумана - есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. На трассе "Одесса-Киев" из-за неблагоприятных условий столкнулись одиннадцать транспортных средств, есть погибший и травмированные. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.
"Неподалеку Дачного из-за неблагоприятных погодных условий (мокрое покрытие и плохая видимость из-за тумана) друг за другом столкнулись 11 транспортных средств, среди которых легковые автомобили, грузовики и маршрутный автобус сообщением "Одесса-Киев". По предварительной информации, погиб водитель автобуса, еще двое людей - госпитализированы: одна из пассажирок автобуса и водитель Skoda", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте аварии работают правоохранители. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Напомним, по информации патрульной полиции, в Киеве за субботу и воскресенье, 25-26 января, произошло 186 дорожно-транспортных происшествий.