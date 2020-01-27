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В Одесской области из-за непогоды произошло еще одно ДТП со смертельным исходом

Киев • УНН

 • 14238 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. В Одессе из-за непогоды произошло ДТП с участием легковушки и грузовика погибла 81-летняя пассажирка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

В Одесской области из-за непогоды произошло еще одно ДТП со смертельным исходом

“Неблагоприятные погодные условия привели к еще одной аварии со смертельным исходом на трассе “Одесса-Киев”, — говорится в сообщении.

Установлено, что водитель Renault не справился с управлением и столкнулся с грузовиком, который двигался в попутном направлении.

“В результате аварии погиб 81-летняя пассажирка легковушки. Сейчас там работают полицейские. Устанавливаются обстоятельства происшествия и решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН ранее, на трассе “Одесса-Киев” за неблагоприятных условий столкнулись одиннадцать транспортных средств, есть погибший и травмированы.

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