В Харьковской области мужчина привел к смертельному ДТП перебегая дорогу
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. В результате ДТП в Харьковской области погиб человек, перебегал дорогу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
“На месте полицейские установили, что 42-летний водитель „KIA“ допустил наезд на пешехода, который перебегал дорогу в неустановленном месте. 64-летний мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что авария произошла 27 января около 18:00 на трассе Харьков-Симферополь при въезде в город Мерефа.
Информация зарегистрирована в Едином учете Харьковского отдела полиции, решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.
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Напомним, в Киевской области за выходные произошло 20 ДТП, есть погибшие.