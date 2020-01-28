Во Львовской области автомобиль наехал на мужчину, он умер в больнице
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Во Львовской области водитель автомобиля ВАЗ-2104 наехал на 61-летнего пешехода, последний получил тяжелые травмы, от которых скончался в больнице. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП во области.
"Дорожно-транспортное происшествие произошло 27 января около 20:00 на автодороге "Львов-Самбор-Ужгород" в одном из сел Старосамборского района. Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля ВАЗ-2104, 34-летний местный житель, совершил наезд на другого жителя села - пешехода возрастом 61 год", - говорится в сообщении.
Вследствие наезда мужчина получил тяжелые травмы, был госпитализирован и, несмотря на усилия медиков, скончался в больнице.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.
Напомним, во Львовской области в результате столкновения автомобилей BMW и Audi травмировались четверо людей.