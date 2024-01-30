На Луганщині по всій лінії фронту армія рф поновила авіаудари - Лисогор

російські окупанти відновили застосування авіації на лінії фронту в Луганській області. Про це повідомляє Про це повідомив Голова Луганської ОВА Артем Лисогор, передає УНН.

Останніми днями погодні умови обмежили противника у використанні авіації. Перш за все, у зоні нашої відповідальності. Проте учора росіяни били з повітря по всій лінії східного фронту. І по Стельмахівці, і по Новоєгорівці, і по Білогорівці, і по Серебрянському лісу, - йдеться у повідомленні.

Деталі

На території Серебрянського лісу ворог намагався вести штурмові дії, а також застосовував там артилерію та міномети. Під обстріли загарбників також потрапили Кривошиївка, Невське та Білогорівка.

Учора жителям Новолюбівки, які ще залишаються у населеному пункті, Красноріченською військовою адміністрації роздано хліб, продуктові набори, борошно, ковдри, посуд та інші необхідні у повсякденному побуті речі.

Доповнення

Також зазначається, що жителям так званої "лнр" почали пропонувати змінити місце для волевиявлення на березневих виборах. Скориставшись цією маніпуляційною пропозицією до 11 березня, особа зможе віддати свій голос не за місцем реєстрації, а у будь-якому обраному населеному пункті – як на окупованій території, так і в регіонах рф.



Нагадаємо

Окупанти заблокували Лисичанськ на в'їзд та виїзд для всіх, хто не має місцевої реєстрації. Окрім того, окупаційна адміністрація Луганщини оголосила, що місцевим необхідно зареєструвати або перереєструвати наявну зброю до 1 січня 2026 року.

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