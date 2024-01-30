Сили оборони збили російський Су-34 на Луганщині – Генштаб
Київ • УНН
Українські військові збили російський винищувач Су-34 у Луганській області 29 січня, повідомив речник Генерального штабу Андрій Ковальов.
Українські військові збили російський винищувач Су-34 у Луганській області. Про це повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов в ефірі телемарафону у вівторок, передає кореспондент УНН.
(29 січня Сили оборони знищили – ред.) один літак Су-34 у Луганській області
Доповнення
Сили оборони у небі над Україною вночі знищили 15 з 35 запущених російськими військами ударних дронів типу Shahed.