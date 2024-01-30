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Сили оборони збили російський Су-34 на Луганщині – Генштаб

Сили оборони збили російський Су-34 на Луганщині – Генштаб

Київ • УНН

 • 23660 перегляди

Українські військові збили російський винищувач Су-34 у Луганській області 29 січня, повідомив речник Генерального штабу Андрій Ковальов.

Українські військові збили російський винищувач Су-34 у Луганській області. Про це повідомив речник Генштабу Андрій Ковальов в ефірі телемарафону у вівторок, передає кореспондент УНН.

(29 січня Сили оборони знищили – ред.) один літак Су-34 у Луганській області

- розповів Ковальов.

Доповнення

Сили оборони у небі над Україною вночі знищили 15 з 35 запущених російськими військами ударних дронів типу Shahed.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Війна
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