Силы обороны сбили российский Су-34 в Луганской области - Генштаб

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Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина
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Непонятно, почему судьи ВС, у которых в рамках дела Князева нашли "меченые купюры", до сих пор без подозрений - Transparency International Украина

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Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений
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Восстановление Киевской области: Руслан Кравченко объяснил причины отклонения некоторых тендерных предложений

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В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших
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В комитете ВР сообщили, когда могут рассмотреть законопроекты об использовании биоматериала погибших

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Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля
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Насыщенная неделя, требующая спокойствия: гороскоп для всех знаков Зодиака на 29 января – 4 февраля

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Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя
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Эксперт о возможных злоупотреблениях в Нацбанке: как мы поборем рф, если не побороли сами себя

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Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт
29 январь 2024, 08:50  •  137052 просмотра

Анонсированный Зеленским Совет по поддержке предпринимательства должен также рассмотреть давление на бизнес со стороны Гетманцева - эксперт

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В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко
27 январь 2024, 09:24  •  215288 просмотра

В Польше перевернулся украинский автобус, 20 человек пострадали - Николенко

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Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт
26 январь 2024, 09:56  •  274612 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

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Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
26 январь 2024, 08:39  •  250525 просмотра

Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп

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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
25 январь 2024, 11:09  •  278278 просмотра

Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

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Новости по теме

Силы обороны сбили российский Су-34 в Луганской области - Генштаб

Украинские военные сбили российский истребитель Су-34 в Луганской области 29 января, сообщил спикер Генерального штаба Андрей Ковалев.

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Силы обороны сбили российский Су-34 в Луганской области - Генштаб

В россии заявили об атаке дрона на нефтебазу в калужской области- СМИ

Сегодня утром беспилотник попытался атаковать нефтебазу в калужской области россии, но был сбит средствами противовоздушной обороны. О жертвах или повреждениях не сообщается.

Война •   •  19108 просмотра
В россии заявили об атаке дрона на нефтебазу в калужской области- СМИ

Большую часть рф запустила по прифронтовым территориям: Игнат о ночной атаке "шахедами"

россия ночью запустила против Украины 35 беспилотников "Шахид", нацеленных на прифронтовые районы вблизи границы и оккупированные территории. Украинские войска сбили 15 беспилотников, большинство из которых были направлены на прифронтовые зоны, которые трудно оборонять, а не вглубь Украины.

Война •   •  15655 просмотра
Большую часть рф запустила по прифронтовым территориям: Игнат о ночной атаке "шахедами"

Враг обстрелял подстанцию на Днепропетровщине, дефицита электричества не фиксируют - Минэнерго

Вражеские обстрелы повредили оборудование на электрической подстанции в Днепропетровской области, что привело к локальным перебоям с электроснабжением, но Украина имеет достаточно электроэнергии, производимой и импортируемой, чтобы удовлетворить спрос, и пока отключений не планируется. Обстрелы также вызвали меньшие перебои в Черниговской и Донецкой областях.

Война •   •  18465 просмотра
Враг обстрелял подстанцию на Днепропетровщине, дефицита электричества не фиксируют - Минэнерго

В Крыму оккупант пытается защитить логистику обеспечения "Калибров" и дронов - Гуменюк

россия пытается защитить логистические маршруты в оккупированном Крыму, используя гражданские транспортные средства в качестве прикрытия, а также прикрыть стратегические секции возле Севастополя системами ПВО.

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В Крыму оккупант пытается защитить логистику обеспечения "Калибров" и дронов - Гуменюк

россияне ночью ударили ракетой по Мирнограду в Донецкой области: вбили возле отеля, есть погибший и раненый

Ночью россия осуществила ракетный удар по Мирнограду Донецкой области, в результате которого один человек погиб и еще один получил ранения.

Война •   •  16104 просмотра
россияне ночью ударили ракетой по Мирнограду в Донецкой области: вбили возле отеля, есть погибший и раненый

Оккупанты активизировались на левобережье Днепра, Силы обороны продолжают удерживать там свои позиции - Гуменюк

За прошедшие сутки российские войска усилили наземные атаки на левом берегу Днепра, осуществив 8 штурмов по сравнению с 1-6 в предыдущие дни. Однако украинские силы продолжают удерживать свои позиции, хотя отражать плотные атаки им приходится нелегко.

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Оккупанты активизировались на левобережье Днепра, Силы обороны продолжают удерживать там свои позиции - Гуменюк

В Крыму партизаны обнаружили склады с ракетами "Калибр"

Партизаны обнаружили склады, где, вероятно, хранятся ракеты "Калибр" и другое оружие, к северу от Сухарной бухты в оккупированном Россией Севастополе, Крым. На этих складах также было замечено несколько грузовиков.

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В Крыму партизаны обнаружили склады с ракетами "Калибр"

Российские войска нанесли 159 ударов по Запорожской области: есть повреждения инфраструктуры

За прошедшие сутки российские войска нанесли 159 ударов по 19 населенным пунктам Запорожской области, включая 48 беспилотных атак. Удары повредили инфраструктуру, но обошлось без жертв.

Война •   •  14300 просмотра
Российские войска нанесли 159 ударов по Запорожской области: есть повреждения инфраструктуры

Харьковскую область ночью россияне атаковали "шахедами", повредили предприятие и ранили двух человек - ОВА

Ночью российские войска атаковали город Змиев в Харьковской области Украины, применив шесть беспилотников "шахед", повредив гражданские здания и ранив двух человек. Более 15 населенных пунктов в регионе подверглись артиллерийскому и минометному обстрелу со стороны российских войск за прошедшие сутки.

Война •   •  16671 просмотра
Харьковскую область ночью россияне атаковали "шахедами", повредили предприятие и ранили двух человек - ОВА