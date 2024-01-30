Силы обороны сбили российский Су-34 в Луганской области - Генштаб

Харьковскую область ночью россияне атаковали "шахедами", повредили предприятие и ранили двух человек - ОВА

Ночью российские войска атаковали город Змиев в Харьковской области Украины, применив шесть беспилотников "шахед", повредив гражданские здания и ранив двух человек. Более 15 населенных пунктов в регионе подверглись артиллерийскому и минометному обстрелу со стороны российских войск за прошедшие сутки.