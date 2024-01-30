На Луганщине по всей линии фронта армия рф возобновила авиаудары - Лысогор

российские оккупанты возобновили применение авиации на линии фронта в Луганской области. Об этом сообщает Об этом сообщил Председатель Луганской ОГА Артем Лысогор, передает УНН.

В последние дни погодные условия ограничили противника в использовании авиации. Прежде всего, в зоне нашей ответственности. Однако вчера россияне били с воздуха по всей линии восточного фронта. И по Стельмаховке, и по Новоегоровке, и по Белогоровке, и по Серебрянскому лесу, - говорится в сообщении.

Детали

На территории Серебрянского леса враг пытался вести штурмовые действия, а также применял там артиллерию и минометы. Под обстрелы захватчиков также попали Кривошеевка, Невское и Белогоровка.

Вчера жителям Новолюбовки, которые еще остаются в населенном пункте, Краснореченской военной администрацией розданы хлеб, продуктовые наборы, мука, одеяла, посуда и другие необходимые в повседневном быту вещи.

Дополнение

Также отмечается, что жителям так называемой "лнр" начали предлагать изменить место для волеизъявления на мартовских выборах. Воспользовавшись этим манипуляционным предложением до 11 марта, лицо сможет отдать свой голос не по месту регистрации, а в любом выбранном населенном пункте - как на оккупированной территории, так и в регионах РФ.



Напомним

Оккупанты заблокировали Лисичанск на въезд и выезд для всех, кто не имеет местной регистрации. Кроме того, оккупационная администрация Луганщины объявила, что местным необходимо зарегистрировать или перерегистрировать имеющееся оружие до 1 января 2026 года.

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