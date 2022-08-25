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На Луганщині росіяни провалили спробу покращити тактичне положення - Гайдай

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Луганській області росіяни атакували за чотирма напрямками, намагаючись покращити тактичне положення, але вкотре безуспішно – зазнали втрат та відкотилися назад. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram, пише УНН.

На Луганщині росіяни провалили спробу покращити тактичне положення - Гайдай

Цитата

«Протягом 24 серпня росіяни посилили ракетний терор міст та сіл країни, тому наступи не були масованими, як зазвичай. Утім, вони все ж атакували за чотирма напрямками, намагаючись покращити тактичне положення, але вкотре безуспішно – зазнали втрат, відкотилися назад, очікують нових наказів та підвищення мотивації наприкінці місяця», - повідомив Гайдай.

Деталі

За його словами, противник не припинив обстріли населених пунктів зі ствольної та реактивної артилерії.

«За минулу ніч зафіксовано вісім атак, а також дев'ять – мінометних. Чотири рази окупанти намагалися йти в танковий наступ. Поблизу трьох населених пунктів росіянами нанесені авіаудари», - написав Гайдай.

Окрім того, Гайдай повідомив, що протягом декількох місяців не окупанти полишають спроб зібрати особисті дані населення задля маніпуляцій під час проведення псевдореферендуму.

«Звісно, певні сподівання покладали на людей похилого віку. Але, як виявилося, і вони втекли від російської навали. Якщо до повномасштабного вторгнення ми мали понад 330 тисяч пенсіонерів, то за ці пів року за поновленням та призначенням пенсій до відповідних органів окупаційної влади звернулося лише 110 тисяч осіб. Більше двох третин літніх людей виїхали, вирішили жити в спокої і цивілізованому світі, а не при «руському мирі». І більшість із тих, хто не зміг евакуюватися, – жителі територій, захоплених у перші два тижні війни. Вони просто не встигли», - розповів Гайдай.

Доповнення

24 серпня Гайдай повідомляв, що 35 потужними обстрілами та трьома ракетними ударами «привітали» росіяни із Днем Незалежності, але пів року стоять на місці. Окупанти не мають змоги проголосити про захоплення Луганщини, бо бої ще тривають на невеличкій території області.

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