Луганщина: росіяни продовжують обстріли, але пів року стоять на місці - Гайдай
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. 35 потужними обстрілами та трьома ракетними ударами «привітали» росіяни із Днем Незалежності, але пів року стоять на місці. Окупанти не мають змоги проголосити про захоплення Луганщини, бо бої ще тривають на невеличкій території області. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram, пише УНН.
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"Луганчани втратили свої домівки, але зберегли країну. Саме наша область прийняла на себе найпотужніший удар російської армії. Однак українським бійцям вдалося стримати ворога, що дало змогу іншим регіонам країни підготуватись до ймовірної оборони. Пів року – нескорені. Окупанти не мають змоги проголосити про захоплення Луганщини, бо бої ще тривають на невеличкій території області", - зазначив Гайдай.
Деталі
Гайдай наголосив, що українські бійці тримають оборону і в День Незалежності.
"Ви бачите, що останні два місяці в росіян відсутні значні звитяги. Бо кожен регіон встиг підготуватися за час, поки противника гальмують на сході", - зауважив голова ОВА.
Утім, з його слів, на фронті ніч була неспокійною і сьогодні. "Населені пункти та укріплення українських військ на межі Луганщини і Донеччини витримали три ракетні удари та одну атаку з повітря. 13 разів росіяни обстрілювали зі ствольної артилерії, а ще 17 – із реактивних систем залпового вогню. П’ять разів застосовувались міномети. Шість разів росіяни вимушені були відступити, коли пробували атакувати", - зазначив Гайдай.
Доповнення
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай вказував, що військові так званої "лнр" відмовляються йти виконувати накази на території "братського народу" "днр" з банальних причин - дивом вижили на Луганщині і не хочуть йти вмирати за якусь територію.