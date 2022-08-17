"Ситуація банальна": Гайдай роз'яснив, чому бойовики "лнр" не хочуть воювати за "днр"

Цитата

"Ця ситуація не зараз з'явилася, ніколи у них порозуміння не було. (...) Це такий вялотекучий конфлікт, постійно відбувався,.. чого там тільки не було. Зараз ситуація банальна - тому що всіх свіжомобілізованих покидали як гарматне м'ясо, (...) і бійців так званої "лнр", які воювали і вижили, яким сказали, "ну, все вийшли на адмінкордони, а зараз ми йдемо захищати "днр", вони, звісно, відмовляються, тому що вони дивом вижили і на Луганщині, і не дуже вони хочуть гинути за якусь територію", - сказав Гайдай.

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На його думку, на фронті це навряд чи відобразиться, хіба, "можливо, на якомусь з напрямків десь трохи пригальмується наступ, але це не дасть стратегічної якоїсь переваги або стратегічного гальмування по всіх напрямках наступу російської армії". "Вони зараз використовують приватну військову компанію "Вагнер", їх взагалі не шкода", - додав Гайдай.

Доповнення

Гайдай зазначав, що в окупованих містах та селах Луганщини все частіше трапляються неприємні для росіян несподіванки. Приклади останніх днів – Лисичанськ та Попасна.