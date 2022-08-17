У Лисичанську знищено ворожий штаб: загинуло приблизно 100 окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У тимчасово захопленому Лисичанську Луганської області знищено колишню будівлю СБУ, де російські окупанти організували собі штаб. Приблизно 100 рашистів "вийшли з чату". Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram, пише УНН.
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"За попередньою інформацією, в тимчасово окупованому Лисичанську невідомі курці у невстановленому місці знищили колишню будівлю СБУ, де окупанти організували собі штаб. Також повідомляється, що поки що "вийшли з чату" близько 100 зовсім не рядових абонентів", – ідеться у повідомленні.
Як зазначили, інформація уточнюється.
Доповнення
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