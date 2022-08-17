У Лисичанську знищено ворожий штаб: загинуло приблизно 100 окупантів

Деталі

"За попередньою інформацією, в тимчасово окупованому Лисичанську невідомі курці у невстановленому місці знищили колишню будівлю СБУ, де окупанти організували собі штаб. Також повідомляється, що поки що "вийшли з чату" близько 100 зовсім не рядових абонентів", – ідеться у повідомленні.

Як зазначили, інформація уточнюється.

Доповнення

Збройні сили України вдарили по штабу ПВК “Вагнер” у Попасній на Луганщині.