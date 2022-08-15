ЗСУ знищили штаб "вагнерівців" у Попасній – Гайдай

Цитата

“ЗСУ знову вдало відпрацювали по ворожому штабу, на який навів один із представників ЗМІ рф. На цей раз вчора в Попасній, де влучним ударом розбито штаб ПрВК «Вагнер». Кількість загиблих уточнюється”, – йдеться в повідомленні Гайдая.

Деталі

Водночас на лінії фронту, зі слів голови ОВА, росіяни активніше застосовують штурмову та армійську авіацію – із повітря обстріляні три населених пункти, випущено сім ракет. Упродовж ночі сім разів працювала ствольна артилерія ворога. Чотири рази росіяни обстрілювали міста і села з реактивних систем залпового вогню, шість – із мінометів. Здійснені чотири танкових наступи.

Окрім того, окупанти все частіше намагаються провести розвідку переднього краю оборони ЗСУ. Однак, 14 серпня вісім ворожих атак були успішно відбиті. Розвідгрупу росіян українські захисники знешкодили, зазначив Гайдай.

Тим часом, у захоплених рф містах Луганщини, з його слів, люди поступово зневірюються в окупаційній владі.

Так, жителі Сєвєродонецька більше ніж місяць тому віддали свої персональні дані в обмін на обіцянку відновити житлові приміщення. Утім, досі ніхто не прийшов навіть для обстеження, повідомив Гайдай. У багатьох багатоповерхівках міста пробито дах, вибито вікна, не кажучи вже про відсутність деяких стін. А перші примхи погоди дають про себе знати – нетривалий літній дощ перетворив життя містян у катастрофу. Важко уявити, що буде восени, за два тижні, зауважив Гайдай.

Окупаційна влада Сєвєродонецька, з його слів, замість того, щоб допомогти людям, виконує наказ стосовно обстеження будинків, які непридатні для проживання.

“Уже визначили понад сотню багатоповерхівок, які підлягають знесенню. І активно цим займаються, замість підготовки міста до зими. Навіщо? Щоб потім показувати політикам з рф картинку квітучого міста. Тому і відновлювати нічого не будуть, бо все пошкоджене просто знесуть”, – додав Гайдай.

Доповнення

14 серпня Гайдай повідомив, що росіяни 15 разів обстріляли Луганську область.



