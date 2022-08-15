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ВСУ уничтожили штаб "вагнеровцев" в Попасной - Гайдай

Киев • УНН

 • 277747 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Вооруженные силы Украины ударили по штабу ЧВК “Вагнер” в Попасной в Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, передает УНН.

ВСУ уничтожили штаб "вагнеровцев" в Попасной - Гайдай

Цитата

“ВСУ снова удачно отработали по вражескому штабу, на который навел один из представителей СМИ рф. На этот раз вчера в Попасной, где точным ударом разбит штаб ЧВК «Вагнер». Число погибших уточняется”, – говорится в сообщении Гайдая.

Детали

В то же время на линии фронта, по словам главы ОВА, россияне активнее применяют штурмовую и армейскую авиацию – с воздуха обстреляны три населенных пункта, выпущено семь ракет. Ночью семь раз работала ствольная артиллерия врага. Четыре раза россияне обстреливали города и села из реактивных систем залпового огня, шесть – из минометов. Совершены четыре танковых наступления.

Кроме того, оккупанты все чаще пытаются провести разведку переднего края обороны ВСУ. Однако 14 августа восемь вражеских атак были успешно отражены. Разведгруппу россиян украинские защитники обезвредили, отметил Гайдай.

Между тем, в захваченных в городах Луганской области, по его словам, люди постепенно отчаиваются в оккупационных властях.

Так, жители Северодонецка больше месяца назад отдали свои персональные данные в обмен на обещание восстановить жилые здания. Впрочем, пока никто не пришел даже для обследования, сообщил Гайдай. Во многих многоэтажках города пробиты крыша, выбиты окна, не говоря уже об отсутствии некоторых стен. А первые капризы погоды дают о себе знать – непродолжительный летний дождь превратил жизнь горожан в катастрофу. Трудно представить, что будет осенью, через две недели, заметил Гайдай.

Оккупационная власть Северодонецка, по его словам, вместо того, чтобы помочь людям, выполняет приказ об обследовании домов, непригодных для проживания.

“Уже определили более сотни многоэтажек, подлежащих сносу. И активно этим занимаются вместо подготовки города к зиме. Зачем? Чтобы потом показывать политикам из россии картинку цветущего города. Поэтому и восстанавливать ничего не будут, потому что все поврежденное просто снесут”, – добавил Гайдай.

Дополнение

14 августа Гайдай сообщил, что россияне 15 раз обстреляли Луганскую область.

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