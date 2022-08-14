Росіяни 15 разів з повітря обстріляли Луганську область
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що росіяни 15 разів обстріляли Луганську область, передає УНН.
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Території поблизу десятьох міст та сіл росіяни атакували з повітря, зафіксовані ракетні удари.
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"Тільки за останню ніч артилерійські підрозділи ворога 15 разів обстрілювали населені пункти ствольним та реактивним озброєнням", – повідомив Гайдай.
Нагадаємо
Окупанти обстріляли Нікопольський та Криворізький райони у Дніпропетровській області.