Дніпропетровщина: окупанти обстріляли Нікопольський та Криворізький райони
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив про обстріли у Нікопольському та Криворізькому районах області. Про це інформує УНН.
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По Нікополю росіяни поцілили зі ствольної артилерії – 20 прильотів. У місті пошкоджені 9 багатоповерхових та 8 приватних будинків, школа та декілька магазинів. Обстрілом зачепило газопроводи та лінії електропередач. Кілька тисяч нікопольчан без світла.
По Марганцю росіяни били з «Градів». У мирні квартали прилетіло 30 російських снарядів. Поранений 69-річний чоловік, він у лікарні. У місті понівечені понад 10 приватних будинків та електромережа.
У Криворізькому районі під обстріл ворожих «Ураганів» потрапила Зеленодольська громада.
У всіх випадках обійшлося без жертв серед населення.
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