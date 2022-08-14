Росія може зосередитися на атаках Донецької області, щоб відвернути увагу українських військових від Південного фронту, – ISW

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Російські війська, здавалося б, скоротили наступальні дії на схід від Сіверська та проводили обмежені наземні атаки, значною мірою покладаючись на артилерійські загородження навколишніх населених пунктів, починаючи з 6 серпня.

Проте з 11 серпня російські війська збільшили кількість обмежених наземних атак в Сіверському районі. Ці атаки разом із продовженням наступів у напрямку Бахмута можуть являти собою спробу відтягнути українську техніку та особовий склад на лінію Бахмут-Сіверськ на північному сході Донецької області, щоб відвернути увагу України від критичних районів на півдні, де українські війська проводить ефективні контратаки і, можливо, створює умови для початку контрнаступу.

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З новим озброєнням Україна непомітно змінює свою військову стратегію.