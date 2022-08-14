Росія може зосередитися на атаках Донецької області, щоб відвернути увагу українських військових від Південного фронту, – ISW
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Росія може зосередитися на атаках північного сходу Донецької області, щоб відвернути увагу українських військових від Південного фронту. Про це повідомляє американський інститут дослідження введення війни, передає УНН.
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Російські війська, здавалося б, скоротили наступальні дії на схід від Сіверська та проводили обмежені наземні атаки, значною мірою покладаючись на артилерійські загородження навколишніх населених пунктів, починаючи з 6 серпня.
Проте з 11 серпня російські війська збільшили кількість обмежених наземних атак в Сіверському районі. Ці атаки разом із продовженням наступів у напрямку Бахмута можуть являти собою спробу відтягнути українську техніку та особовий склад на лінію Бахмут-Сіверськ на північному сході Донецької області, щоб відвернути увагу України від критичних районів на півдні, де українські війська проводить ефективні контратаки і, можливо, створює умови для початку контрнаступу.
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З новим озброєнням Україна непомітно змінює свою військову стратегію.