Россия может сосредоточиться на атаках Донецкой области, чтобы отвлечь внимание украинских военных от Южного фронта, – ISW

Детали

Российские войска, казалось бы, сократили наступательные действия восточнее Северского и проводили ограниченные наземные атаки, в значительной степени полагаясь на артиллерийские заграждения окрестных населенных пунктов, начиная с 6 августа.

Однако с 11 августа российские войска увеличили количество ограниченных наземных атак в Северском районе. Эти атаки вместе с продолжением наступлений в направлении Бахмута могут являться попыткой оттянуть украинскую технику и личный состав на линию Бахмут-Северск на северо-востоке Донецкой области, чтобы отвлечь внимание Украины от критических районов на юге, где украинские войска проводит эффективные контратаки и, возможно, создает условия для начала контрнаступления.

Детали

С новым вооружением Украина незаметно изменяет свою военную стратегию.