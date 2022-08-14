З новим озброєнням Україна непомітно змінює свою військову стратегію — The New York Times
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Україна завдяки новому озброєнню змінює свою військову стратегію: вона бʼє по ключових позиціях росіян за допомогою комбінації «далекобійна зброя та місцеві партизани». Про це йдеться в матеріалі американської газети The New York Times, передає УНН.
Деталі
Завдаючи ударів у глибокому тилу ворога, українці виснажують Росію, сповільнюючи її просування на схід і створюючи нові вразливі місця на півдні, порушуючи критичні лінії постачання та все частіше завдаючи ударів по цілям, які мають ключове значення для бойового потенціалу Москви.
Оскільки російська армія набагато перевершує сили України за чисельністю особового складу, озброєння та боєприпасів, українські збройні сили мають бути новаторськими та гнучкими.
Ідея, за словами українського командування, полягає в тому, щоб зробити умови настільки неприйнятними, щоб Росія самостійно відступила за Дніпро перед очікуваною українською контратакою.
Український шлях, і це стає дедалі більш очевидним, полягає у завданні ударів, які підривають здатність Москви підтримувати сили, розгорнуті нею на фронті.
Нагадаємо
Вже 2,4 тисячі українських військовослужбовців пройшли навчання у Великій Британії.