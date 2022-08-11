Вже 2,4 тисячі українських військовослужбовців пройшли навчання у Великій Британії – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Вже 2 400 українських військових пройшли навчання на полігонах Великої Британії. Як повідомив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних сил України Олексій Громов, наразі планується відправити ще 5000 військових, передає кореспондент УНН.
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"Згідно з досягнутими домовленостями між Великою Британією та Україною триває підготовка наших військовослужбовців на полігонах туманного Альбіону. На сьогодні вже підготовлено 2400 військовослужбовців першої черги, триває підготовка ще 2400 військовослужбовців, а також заплановано відправити на навчання ще майже 5000 військовослужбовців", – сказав Громов.
Деталі
Він додав, що перші українські військовослужбовці, які пройшли відповідне навчання, успішно виконують бойові завдання у складі бригад Збройних сил України.
Доповнення
У відповідь на незаконне вторгнення рф в Україну Уряд Великої Британії надає Україні військову допомогу обсягом 2,3 мільярдів фунтів стерлінгів.
Це включає зобов'язання очолити інноваційну програму, метою якої є навчання до 10 000 новобранців з України у Великій Британії.
Навчання відбуваються на військових полігонах у Північно-Східному, Південно-Західному та Південно-Східному регіонах. Навчання проведуть підрозділи 11-ї бригади сприяння силам безпеки.
Програма спрямована на надання новобранцям-добровольцям з невеликим військовим досвідом або без нього навички ефективного ведення бойових дій на передовій. Базуючись на підготовці військовослужбовців Великої Британії, курс охоплює поводження зі зброєю, надання першої допомоги на полі бою, польову техніку, тактику патрулювання та право збройних конфліктів.
6 липня до країни прибула перша група українських військових для проходження підготовки у британських інструкторів.