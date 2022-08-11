Уже 2,4 тысячи украинских военнослужащих прошли обучение в Великобритании – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Уже 2 400 украинских военных прошли обучение на полигонах Великобритании. Как сообщил на брифинге заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов, планируется отправить еще 5000 военных, передает корреспондент УНН.
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"Согласно достигнутым договоренностям между Великобританией и Украиной продолжается подготовка наших военнослужащих на полигонах туманного Альбиона. На сегодняшний день уже подготовлено 2400 военнослужащих первой очереди, продолжается подготовка еще 2400 военнослужащих, а также запланировано отправить на обучение еще почти 5000 военнослужащих", - сказал Громов.
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Он добавил, что первые украинские военнослужащие, прошедшие соответствующее обучение, успешно выполняют боевые задания в составе бригад Вооруженных сил Украины.
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В ответ на незаконное вторжение россии в Украину Правительство Великобритании оказывает Украине военную помощь в размере 2,3 миллиарда фунтов стерлингов.
Это включает в себя обязательство возглавить инновационную программу, целью которой является обучение до 10 000 новобранцев из Украины в Великобритании.
Учения проходят на военных полигонах в Северо-Восточном, Юго-Западном и Юго-Восточном регионах. Учения проведут подразделения 11-й бригады содействия силам безопасности.
Программа направлена на предоставление новобранцам-добровольцам с небольшим военным опытом или без него навыки эффективного ведения боевых действий на передовой. Основываясь на подготовке военнослужащих Великобритании, курс охватывает обращение с оружием, оказание первой помощи на поле боя, полевую технику, тактику патрулирования и право вооруженных конфликтов.
6 июля в страну прибыла первая группа украинских военных для прохождения подготовки у британских инструкторов.