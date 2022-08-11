Уже 2,4 тысячи украинских военнослужащих прошли обучение в Великобритании – Генштаб

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"Согласно достигнутым договоренностям между Великобританией и Украиной продолжается подготовка наших военнослужащих на полигонах туманного Альбиона. На сегодняшний день уже подготовлено 2400 военнослужащих первой очереди, продолжается подготовка еще 2400 военнослужащих, а также запланировано отправить на обучение еще почти 5000 военнослужащих", - сказал Громов.

Детали

Он добавил, что первые украинские военнослужащие, прошедшие соответствующее обучение, успешно выполняют боевые задания в составе бригад Вооруженных сил Украины.

Дополнение

В ответ на незаконное вторжение россии в Украину Правительство Великобритании оказывает Украине военную помощь в размере 2,3 миллиарда фунтов стерлингов.

Это включает в себя обязательство возглавить инновационную программу, целью которой является обучение до 10 000 новобранцев из Украины в Великобритании.

Учения проходят на военных полигонах в Северо-Восточном, Юго-Западном и Юго-Восточном регионах. Учения проведут подразделения 11-й бригады содействия силам безопасности.

Программа направлена ​​на предоставление новобранцам-добровольцам с небольшим военным опытом или без него навыки эффективного ведения боевых действий на передовой. Основываясь на подготовке военнослужащих Великобритании, курс охватывает обращение с оружием, оказание первой помощи на поле боя, полевую технику, тактику патрулирования и право вооруженных конфликтов.

6 июля в страну прибыла первая группа украинских военных для прохождения подготовки у британских инструкторов.