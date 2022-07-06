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У Великій Британії починають навчання українських військових

У Великій Британії починають навчання українських військових

Київ • УНН

 • 166521 перегляди

КИЇВ. 6 липня. УНН. До Великої Британії прибула перша група українських військових для проходження підготовки у британських інструкторів. Про це повідомив міністр оборони країни Бен Воллес у заяві до парламенту, пише УНН.

Цитата

"У відповідь на незаконне вторгнення рф в Україну уряд Великої Британії надає Україні військову допомогу обсягом 2,3 мільярдів фунтів стерлінгів. Це включає зобов'язання очолити інноваційну програму, метою якої є навчання до 10 000 новобранців з України у Великій Британії. Нещодавно до Великої Британії прибула перша ротація українських військовослужбовців", - повідомив Воллес.

Деталі

З його слів, навчання відбуватимуться на військових полігонах у Північно-Східному, Південно-Західному та Південно-Східному регіонах. Навчання проведуть підрозділи 11-ї бригади сприяння силам безпеки.

"Ці українські солдати пройдуть курси на основі базової військової підготовки Великої Британії. Це включає навчання поводженню зі зброєю, першу допомогу на полі бою, бойові навички, тактику патрулювання та навчання законів збройних конфліктів. Кожен курс триватиме кілька тижнів", - додав міністр оборони країни.

"Ми прагнемо збільшити масштаб та частоту цих навчань відповідно до українських вимог. Ми також обговорюємо з міжнародними партнерами варіанти розширення участі у програмі навчання, конструктивно працюючи з країнами, які готові надати підтримку, надавши інструкторів або обладнання", - зазначив Воллес.

Доповнення

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що вірить у повернення Україною недавно захоплених військами путіна територій, і анонсував більше військової допомоги невдовзі. Велика Британія передасть Україні 10 самохідних гаубиць та дрони-камікадзе, зазначив Джонсон.

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