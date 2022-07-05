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Джонсон пообіцяв передати Україні ще 10 самохідних гаубиць та дрони-камікадзе

Джонсон пообіцяв передати Україні ще 10 самохідних гаубиць та дрони-камікадзе

Київ • УНН

 • 97199 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Велика Британія передасть Україні 10 самохідних гаубиць та дрони-камікадзе. Про це під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, інформує УНН із посиланням на сайт британського уряду.

Цитата

"Президент Зеленський розповів про поточну ситуацію в Україні та останні досягнення росії, а прем'єр-міністр проінформував про новітню військову техніку від Великої Британії, зокрема 10 самохідних артилерійських установок та баражуючі боєприпаси (дрони-камікадзе – ред.), які надійдуть найближчими днями і тижнями", – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Шотландія та Вельс виділили 100 млн фунтів (121 млн доларів) на військову допомогу Україні.

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