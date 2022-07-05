Джонсон пообіцяв передати Україні ще 10 самохідних гаубиць та дрони-камікадзе
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Велика Британія передасть Україні 10 самохідних гаубиць та дрони-камікадзе. Про це під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, інформує УНН із посиланням на сайт британського уряду.
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"Президент Зеленський розповів про поточну ситуацію в Україні та останні досягнення росії, а прем'єр-міністр проінформував про новітню військову техніку від Великої Британії, зокрема 10 самохідних артилерійських установок та баражуючі боєприпаси (дрони-камікадзе – ред.), які надійдуть найближчими днями і тижнями", – ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Шотландія та Вельс виділили 100 млн фунтів (121 млн доларів) на військову допомогу Україні.