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Шотландія та Вельс виділили 100 млн фунтів на військову допомогу Україні

Шотландія та Вельс виділили 100 млн фунтів на військову допомогу Україні

Київ • УНН

 • 85143 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Шотландія та Вельс виділили 100 млн фунтів (121 млн доларів) на військову допомогу Україні. Також країни прийняли у себе 9000 українських біженців. Про це у Twitter повідомив премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, інформує УНН.

Деталі

"Уряд Вельсу виділив 35 мільйонів фунтів стерлінгів на нашу військову допомогу Україні, а родини з Уельсу прийняли 3000 біженців. Щойно мав хорошу розмову із першим міністром Вельсу про те, як ми можемо продовжувати співпрацю проти російської агресії", – заявив Джонсон.

Гроші на військову допомогу Україні виділила і Шотландія.

"Я подякував уряду Шотландії за внесок у 65 мільйонів фунтів, який збільшив військову допомогу Україні від Великої Британії до 2,3 мільярда фунтів, а також за допомогу в розміщенні 6 тисяч українських біженців", – повідомив прем'єр-міністр Великої Британії.

Нагадаємо

Перший транш макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 1 млрд євро Україна отримає до кінця липня.

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