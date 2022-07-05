Шотландія та Вельс виділили 100 млн фунтів на військову допомогу Україні

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"Уряд Вельсу виділив 35 мільйонів фунтів стерлінгів на нашу військову допомогу Україні, а родини з Уельсу прийняли 3000 біженців. Щойно мав хорошу розмову із першим міністром Вельсу про те, як ми можемо продовжувати співпрацю проти російської агресії", – заявив Джонсон.

Гроші на військову допомогу Україні виділила і Шотландія.

"Я подякував уряду Шотландії за внесок у 65 мільйонів фунтів, який збільшив військову допомогу Україні від Великої Британії до 2,3 мільярда фунтів, а також за допомогу в розміщенні 6 тисяч українських біженців", – повідомив прем'єр-міністр Великої Британії.

Нагадаємо

Перший транш макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 1 млрд євро Україна отримає до кінця липня.