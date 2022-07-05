Шотландия и Уэльс выделили 100 млн фунтов на военную помощь Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Шотландия и Уэльс выделили 100 млн фунтов (121 млн долларов) на военную помощь Украине. Также страны приняли у себя 9000 украинских беженцев. Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, информирует УНН.
Детали
"Правительство Уэльса выделило 35 миллионов фунтов стерлингов на нашу военную помощь Украине, а семьи из Уэльса приняли 3000 беженцев. Только что имел хороший разговор с первым министром Уэльса о том, как мы можем продолжать сотрудничество против российской агрессии", – заявил Джонсон.
Деньги на военную помощь Украине выделила и Шотландия.
"Я поблагодарил правительство Шотландии за вклад в 65 миллионов фунтов, который увеличил военную помощь Украине от Великобритании до 2,3 миллиарда фунтов, а также за помощь в размещении 6 тысяч украинских беженцев", – сообщил премьер-министр Великобритании.
Напомним
Первый транш макрофинансовой помощи ЕС в размере 1 млрд евро Украина получит до конца июля.