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Джонсон пообещал передать Украине еще 10 самоходных гаубиц и дроны-камикадзе

Джонсон пообещал передать Украине еще 10 самоходных гаубиц и дроны-камикадзе

Киев • УНН

 • 97198 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Великобритания передаст Украине 10 самоходных гаубиц и дроны-камикадзе. Об этом во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, информирует УНН со ссылкой на сайт британского правительства.

Цитата

"Президент Зеленский рассказал о текущей ситуации в Украине и последних достижениях россии, а премьер-министр проинформировал о новейшей военной технике от Великобритании, в том числе 10 самоходных артиллерийских установках и баражирующих боеприпасах (дроны-камикадзе – ред.), которые поступят в ближайшие дни и недели", – говорится в сообщении.

Напомним

Шотландия и Уэльс выделили 100 млн фунтов (121 млн долларов) на военную помощь Украине.

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