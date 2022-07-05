Джонсон пообещал передать Украине еще 10 самоходных гаубиц и дроны-камикадзе

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"Президент Зеленский рассказал о текущей ситуации в Украине и последних достижениях россии, а премьер-министр проинформировал о новейшей военной технике от Великобритании, в том числе 10 самоходных артиллерийских установках и баражирующих боеприпасах (дроны-камикадзе – ред.), которые поступят в ближайшие дни и недели", – говорится в сообщении.

Напомним

Шотландия и Уэльс выделили 100 млн фунтов (121 млн долларов) на военную помощь Украине.