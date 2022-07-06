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В Великобритании начинают обучение украинских военных

В Великобритании начинают обучение украинских военных

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. В Великобританию прибыла первая группа украинских военных для прохождения подготовки у британских инструкторов. Об этом сообщил министр обороны страны Бен Уоллес в заявлении к парламенту, пишет УНН.

Цитата

"В ответ на незаконное вторжение россии в Украину правительство Великобритании оказывает Украине военную помощь в размере 2,3 миллиарда фунтов стерлингов. Это включает обязательство возглавить инновационную программу, целью которой является обучение до 10 000 новобранцев из Украины в Великобритании. Недавно в Великобританию прибыла первая ротация украинских военнослужащих", - сообщил Уоллес.

Детали

По его словам, учения будут проходить на военных полигонах в Северо-Восточном, Юго-Западном и Юго-Восточном регионах. Учения проведут подразделения 11-й бригады содействия силам безопасности.

"Эти украинские солдаты пройдут курсы на основе базовой военной подготовки Великобритании. Это включает обучение обращению с оружием, первую помощь на поле боя, боевые навыки, тактику патрулирования и обучение законам вооруженных конфликтов. Каждый курс продлится несколько недель", - добавил министр обороны страны.

"Мы стремимся увеличить масштаб и частоту этих учений в соответствии с украинскими требованиями. Мы также обсуждаем с международными партнерами варианты расширения участия в программе обучения, конструктивно работая со странами, готовыми оказать поддержку, предоставив инструкторов или оборудование", - отметил Воллес.

Дополнение

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что верит в возвращение Украиной недавно захваченных войсками путина территорий и анонсировал больше военной помощи вскоре. Великобритания передаст Украине 10 самоходных гаубиц и дроны-камикадзе, отметил Джонсон.

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