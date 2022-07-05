Джонсон вірить у повернення Україною недавно захоплених військами путіна територій: пообіцяв більше військової допомоги

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"Поінформував Президента Зеленського про прогрес, досягнутий минулого тижня у G7 та НАТО. Я вважаю, що українські військові можуть повернути територію, яку недавно захопили війська путіна. Велика Британія, як і раніше, віддана справі допомоги Україні у захисті та відновленні. Невдовзі прибуде більше британської військової допомоги", - написав Джонсон у Telegram.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що знову зідзвонився з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, подякувавши за допомогу у понад мільярд доларів на безпеку, а також ще понад 120 млн дол., анонсовані 5 липня.