З Джонсоном знову зідзвонився Зеленський: про що говорили

Також обговорювалися питання продовольчої безпеки і безпекові гарантії для України.

Цитата

"Провів перемовини з Борисом Джонсоном. Подякував за незмінну підтримку України – нещодавнє рішення надати 1 млрд фунтів стерлінгів (1,2 млрд дол.) безпекової допомоги й сьогоднішнє щодо 100 млн фунтів стерлінгів (понад 120 млн дол.). Говорили про продовольчу безпеку для світу й безпекові гарантії для України. Вдячні за готовність Великої Британії прийняти конференцію з відновлення України у 2023 році (URC2023)", - зазначив Зеленський у Twitter.

Доповнення

Велика Британія надасть Україні військової допомоги на понад мільярд доларів.