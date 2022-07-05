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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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З Джонсоном знову зідзвонився Зеленський: про що говорили

З Джонсоном знову зідзвонився Зеленський: про що говорили

Київ • УНН

 • 103505 перегляди

КИЇВ. 5 липня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що знову зідзвонився з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, подякувавши за допомогу у понад мільярд доларів на безпеку, а також ще понад 120 млн дол., анонсовані сьогодні, пише УНН.

Також обговорювалися питання продовольчої безпеки і безпекові гарантії для України.

Цитата

"Провів перемовини з Борисом Джонсоном. Подякував за незмінну підтримку України – нещодавнє рішення надати 1 млрд фунтів стерлінгів (1,2 млрд дол.) безпекової допомоги й сьогоднішнє щодо 100 млн фунтів стерлінгів (понад 120 млн дол.). Говорили про продовольчу безпеку для світу й безпекові гарантії для України. Вдячні за готовність Великої Британії прийняти конференцію з відновлення України у 2023 році (URC2023)", - зазначив Зеленський у Twitter.

Доповнення

Велика Британія надасть Україні військової допомоги на понад мільярд доларів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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