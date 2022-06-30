Велика Британія надасть Україні військової допомоги на понад мільярд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Велика Британія надасть Україні пакет військової допомоги в розмірі 1,2 млрд доларів. Як наголошується, фінансування буде спрямовано на посилення обороноздатності України. Про це повідомляє Bloomberg та Reuters з посиланням на заяву британського уряду, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що допомога буде спрямована на системи ППО, дрони, обладнання для радіоелектронної боротьби та тисячі одиниць життєво важливого спорядження для українських солдатів.
Як заявили в офісі Бориса Джонсона, додаткове обладнання — це перший крок, який дозволяє Україні перейти до наступу.
Про збільшення фінансування Джонсон оголосить на саміті НАТО в Мадриді в четвер.
Доповнення
Це збільшує загальну військову підтримку Великої Британії з початку війни до 2,8 млрд доларів. За словами Лондона, це найбільша допомога серед усіх країн, за винятком США.
Нагадаємо
Норвегія та Велика Британія анонсували передачу Україні важкої зброї.