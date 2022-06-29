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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Реактивна артилерія великої дальності: Норвегія та Велика Британія анонсували передачу Україні важкої зброї

Реактивна артилерія великої дальності: Норвегія та Велика Британія анонсували передачу Україні важкої зброї

Київ • УНН

 • 16639 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. Норвегія та Велика Британія співпрацюють над наданням Україні реактивної артилерії великої дальності. Про це повідомляється на норвезькому урядовому сайті, передає УНН.

Цитата

«Ми повинні продовжувати підтримувати Україну, щоб вони могли продовжувати свою боротьбу за свободу та незалежність. Потрібно більше зброї, а це дуже затребуваний потенціал для України, якого ми б не досягли без тісної співпраці з Великою Британією», - наголосив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.

Деталі

За його словами, норвезька РСЗВ має дальність та точність.

«Наша зброя потребує значної модернізації, тому ми домовилися з британцями, що вони отримають норвезьку зброю, щоб вони могли відправити частину до України. Це приклад гарної співпраці між союзниками», - відповів Грам.

Також уряд Норвегії передасть Україні 5 тисяч гранат.

Доповнення

Посол Австралії в Україні та Молдові Брюс Едвардс у своєму Twitter повідомив, що Австралія виділила понад 285 млн доларів військової допомоги Україні. 

Офіційний представник Білого дому Джон Кірбі офіційно оголосив про затвердження нового пакету військової допомоги Україні від США.

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