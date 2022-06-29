Реактивна артилерія великої дальності: Норвегія та Велика Британія анонсували передачу Україні важкої зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 29 червня. УНН. Норвегія та Велика Британія співпрацюють над наданням Україні реактивної артилерії великої дальності. Про це повідомляється на норвезькому урядовому сайті, передає УНН.
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«Ми повинні продовжувати підтримувати Україну, щоб вони могли продовжувати свою боротьбу за свободу та незалежність. Потрібно більше зброї, а це дуже затребуваний потенціал для України, якого ми б не досягли без тісної співпраці з Великою Британією», - наголосив міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.
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За його словами, норвезька РСЗВ має дальність та точність.
«Наша зброя потребує значної модернізації, тому ми домовилися з британцями, що вони отримають норвезьку зброю, щоб вони могли відправити частину до України. Це приклад гарної співпраці між союзниками», - відповів Грам.
Також уряд Норвегії передасть Україні 5 тисяч гранат.
Доповнення
Посол Австралії в Україні та Молдові Брюс Едвардс у своєму Twitter повідомив, що Австралія виділила понад 285 млн доларів військової допомоги Україні.
Офіційний представник Білого дому Джон Кірбі офіційно оголосив про затвердження нового пакету військової допомоги Україні від США.