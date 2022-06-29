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Реактивная артиллерия большой дальности: Норвегия и Великобритания анонсировали передачу тяжелого оружия Украине

Киев • УНН

 • 16630 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Норвегия и Великобритания сотрудничают над предоставлением Украине реактивной артиллерии большой дальности. Об этом сообщается на норвежском правительственном сайте, передает УНН.

Цитата

«Мы должны продолжать поддерживать Украину, чтобы они могли продолжать свою борьбу за свободу и независимость. Нужно больше оружия, а это очень востребованный потенциал для Украины, которого мы бы не достигли без тесного сотрудничества с Великобританией», - подчеркнул министр обороны Норвегии Берн Арильд Грамм.

Детали 

По его словам, норвежская РСЗО имеет дальность и точность.

«Наше оружие нуждается в значительной модернизации, поэтому мы договорились с британцами, что они получат норвежское оружие, чтобы они могли отправить часть в Украину. Это пример хорошего сотрудничества между союзниками», – ответил Грамм.

Также правительство Норвегии передаст Украине 5 тысяч гранат.

Дополнение

Посол Австралии в Украине и Молдовы Брюс Эдвардс в своем Twitter сообщил, что Австралия выделила более 285 млн долларов военной помощи Украине. 

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби официально объявил об утверждении нового пакета военной помощи Украине от США.

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