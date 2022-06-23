США оголосили про черговий пакет допомоги Україні. Це РСЗВ та боєприпаси
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Офіційний представник Білого дому Джон Кірбі офіційно оголосив про затвердження нового пакету військової допомоги Україні від США. Про це інформує УНН.
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"До нього входять озброєння та обладнання, у тому числі нові високомобільні артилерійські ракетні системи", - сказав Кірбі.
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Пакет оцінюється в 450 млн доларів.
Йдеться про системи HIMARS. Сьогодні глава українського міністерства оборони Олексій Резніков повідомив, що до України дісталася їхня перша партія.
Також у пакет входять "десятки тисяч" боєприпасів (очевидно, маються на увазі не лише боєприпаси до РЗСО) та патрульні катери, додав він.
Нагадаємо
Американські реактивні системи залпового вогню HIMARS прибули до України.