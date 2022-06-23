США оголосили про черговий пакет допомоги Україні. Це РСЗВ та боєприпаси

Цитата

"До нього входять озброєння та обладнання, у тому числі нові високомобільні артилерійські ракетні системи", - сказав Кірбі.

Деталі

Пакет оцінюється в 450 млн доларів.

Йдеться про системи HIMARS. Сьогодні глава українського міністерства оборони Олексій Резніков повідомив, що до України дісталася їхня перша партія.

Також у пакет входять "десятки тисяч" боєприпасів (очевидно, маються на увазі не лише боєприпаси до РЗСО) та патрульні катери, додав він.

Нагадаємо

Американські реактивні системи залпового вогню HIMARS прибули до України.