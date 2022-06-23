США объявили об очередном пакете помощи Украине. Это РСЗО и боеприпасы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Официальный представитель Белого дома Джон Кирби официально объявил об утверждении нового пакета военной помощи Украине от США. Об этом информирует УНН.
Цитата
"В него входят вооружение и оборудование, в том числе новые высокомобильные артиллерийские ракетные системы", - сказал Кирби.
Подробности
Пакет оценивается в 450 млн долларов.
Речь идет о системах HIMARS. Сегодня глава украинского министерства обороны Алексей Резников сообщил, что в Украину добралась их первая партия.
Также в пакет входят "десятки тысяч" боеприпасов (очевидно, подразумеваются не только боеприпасы к РЗСО) и патрульные катера, добавил он.
Напомним
Американские реактивные системы залпового огня HIMARS прибыли в Украину.