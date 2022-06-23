США объявили об очередном пакете помощи Украине. Это РСЗО и боеприпасы

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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 45214 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

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КИЕВ. 24 июня. УНН. Официальный представитель Белого дома Джон Кирби официально объявил об утверждении нового пакета военной помощи Украине от США. Об этом информирует УНН.

Цитата

"В него входят вооружение и оборудование, в том числе новые высокомобильные артиллерийские ракетные системы", - сказал Кирби.

Подробности

Пакет оценивается в 450 млн долларов.

Речь идет о системах HIMARS. Сегодня глава украинского министерства обороны Алексей Резников сообщил, что в Украину добралась их первая партия.

Также в пакет входят "десятки тысяч" боеприпасов (очевидно, подразумеваются не только боеприпасы к РЗСО) и патрульные катера, добавил он.

Напомним

Американские реактивные системы залпового огня HIMARS прибыли в Украину.

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